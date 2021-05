Marcel van Raaij krijgt bij het RIVM de leiding over het vaccinatieprogramma tegen COVID-19. Van Raaij neemt per 15 juni de taken over van huidig vaccinatiechef Jaap van Delden, meldt het instituut maandag. Ook volgt er een nieuwe directie.

Van Raaij komt over van het ministerie van Volksgezondheid, waar hij directeur van de afdeling Geneesmiddelen en Medische Technologie was. Hij moet met de nieuwe, eveneens tijdelijke programmadirectie "ingezette processen borgen en waar nodig verder verbeteren', aldus het RIVM.

Volgens het instituut lag de vervanging van Van Delden in de lijn der verwachting. "De huidige directie was tijdelijk aangesteld om het vaccinatieprogramma op te starten. Nu dat op stoom is, zetten de nieuwe directeur en directie de aansturing voort', aldus het RIVM.

Het vertrek van Van Delden heeft volgens het RIVM niets te maken met het interview dat de vaccinatiechef eind april gaf in het AD. Daarin zei Van Delden onder meer dat het vaccin van AstraZeneca binnenkort niet meer nodig zal zijn. Vooral vanuit huisartsen kwam daar veel kritiek op.