De politie gaat met behulp van beeldmateriaal op zoek naar mensen die agenten hebben belaagd tijdens een uit de hand gelopen mars tegen het coronabeleid in Barneveld. Zo'n tachtig tot honderd betogers zochten zaterdag de confrontatie met de politie op in de Gelderse plaats, schat een politiewoordvoerder.

"Ze gooiden met stokken en stenen die ze van het treinspoor haalden. Deze mensen hebben echt het geweld opgezocht. Daarvan hebben we als maatschappij duidelijk gezegd dat we dat niet accepteren", aldus de woordvoerder. Een agent werd tijdens de onlusten tegen zijn hoofd geschopt.

Ter plaatse zijn geen aanhoudingen verricht. Volgens de woordvoerder was de reden daarvoor dat er tussen de mensen die gewelddadig werden ook vreedzame demonstranten liepen. "Maar er zijn wel veel beelden gemaakt. We hebben eigen beeldmateriaal en er waren diverse livestreams. Daar gaan we natuurlijk onderzoek naar doen."

De betoging van actiegroep Police for Freedom trok volgens de organisatie in totaal zo'n duizend demonstranten. De gemeente werd er pas kort van tevoren over ingelicht.

In de mars liepen mensen mee in soort politie-uniform mee

Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld stelde een noodverordening in om de mars te verbieden. Mensen die toch kwamen, kregen wel anderhalf uur de tijd om te vertrekken. "Toen de organisatie daartoe opriep, vertrok een behoorlijk deel ook", zegt de woordvoerder. Een minderheid van de deelnemers trok zich er niets van aan en sloeg in weerwil van de regels af naar het centrum.

Volgens Police for Freedom deden politiemensen, veteranen, marechaussees, zorgpersoneel en docenten mee aan de betoging. In de stoet waren inderdaad mensen te zien in militair uitziende uniformen en witte kleding die gebruikelijk is in de zorg. Het is echter onduidelijk of dat ook hun werkkleding was. Deelnemers scandeerden teksten als "liefde, vrijheid, geen dictatuur".

Police for Freedom organiseerde op 10 april ook al een mars, in Baarn. Daar dook toen ineens een groep van zo'n tweeduizend personen op, nadat de demonstratie eerder was verboden in Apeldoorn en Hilversum. De burgemeester van het Utrechtse dorp koos ervoor niet in te grijpen, maar de mars onder politiebegeleiding te laten plaatsvinden.