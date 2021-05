De politie treedt zaterdag op tegen de deelnemers aan een mars tegen de coronamaatregelen, die is georganiseerd door de organisatie Police for Freedom. De optocht was niet aangemeld bij de gemeente Barneveld en de locatie bleef tot het laatste moment geheim.

Verschillende deelnemers krijgen ervan langs met de wapenstok, zo is te zien op livebeelden van de mars op Facebook.

De mars begon om 12.00 uur bij kasteel De Schaffelaar en zou daar ook weer moeten eindigen. De gemeente had de organisatie anderhalf uur de tijd gegeven om het vertrek "ordentelijk af te wikkelen". Het lijkt er echter op dat veel deelnemers ervoor kiezen om zich daar niet aan te houden. De stoet loopt door een drukke winkelstraat.

Burgemeester Jan Luteijn van de Gelderse gemeente kondigde zaterdagochtend een noodbevel af. Er lopen honderden of zelfs een paar duizend mensen mee. Ze scanderen teksten als "Liefde, vrijheid, geen dictatuur".