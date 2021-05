De Belgische terrassen mogen zaterdag na ruim een half jaar weer open. Ook aan de avondklok bij de zuiderburen komt een einde. De versoepelingen werden twee weken geleden door de Belgische regering aangekondigd, omdat het coronavirus volgens de autoriteiten inmiddels op zijn retour lijkt en versoepelen daardoor verantwoord is.

De Belgische autoriteiten wilden eigenlijk vorige week al op lichtere maatregelen overgaan, maar namen wat langer de tijd uit angst te hard van stapel te lopen.

De Belgische terrassen mogen dan wat later heropenen dan in bijvoorbeeld Nederland, de openingstijden zijn wel een stuk ruimer. Kasteleins mogen om 8.00 uur hun eerste gasten ontvangen en die mogen tot 22.00 uur blijven zitten.

De regering had eerst een eindtijd van 20.00 uur in gedachten, maar dat stuitte op veel weerstand van de horeca en burgemeesters. Die beargumenteerden dat gasten op dat tijdstip nog niet naar huis gaan, maar elkaar op andere plekken zullen ontmoeten.

Met een warme zondag in het vooruitzicht maakt de horeca zich op voor grote drukte. Een biertekort dreigt volgens de afgelopen week zeer bedrijvige brouwers niet, maar een tekort aan zitplaatsen mogelijk wel. Pas vrijdag werd duidelijk dat terrashouders tot hun ongenoegen strikt anderhalve meter afstand tussen gasten moeten bewaren. Ze mogen die afstand niet, zoals vorige zomer, verkleinen met behulp van tussenwanden van plexiglas.

Ook avondklok stopt

Belgen mogen sinds middernacht ook 's nachts weer de straat op, na bijna zeven maanden avondklok tussen 0.00 uur en de vroege ochtend. Brusselaars moesten vrijdagavond nog wel twee uur binnenblijven, omdat de avondklok in de hoofdstad altijd al om 22.00 uur van kracht werd.

Dat de avondklok verdwijnt, is nog altijd geen vrijbrief om 's nachts samen te drommen op straat of in het park. Het samenscholingsverbod dat overdag geldt, wordt 's nachts aangescherpt Groepen van meer dan drie personen zijn dan niet toegestaan.