De gezondheidsorganisatie WHO heeft voor het eerst een Chinees coronavaccin, dat van staatsbedrijf Sinopharm, goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Het gaat om een zogenoemde goedkeuring voor noodgevallen, waarmee het middel sneller kan worden ingezet dan na een langere procedure voor 'normaal' gebruik.

Sinopharm wordt aanbevolen voor iedereen van achttien jaar en ouder. Er zijn twee prikken nodig. Het middel wordt in China al massaal gebruikt. Door de goedkeuring kunnen bijvoorbeeld VN-organisaties Sinopharm kopen en verspreiden.

Eerder werden de vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson en Moderna al goedgekeurd voor noodgevallen.

Met de goedkeuring kan het vaccin van Sinopharm tevens opgenomen worden in het COVAX-programma van de WHO. Dat is in het leven geroepen om landen die zelf moeite hebben om coronavaccins te kopen te helpen.

Eerder deze week werd bekend dat de Europese toezichthouder voor vaccins, het EMA, gaat meekijken met de proeven van het coronavaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinovac. Deze zogenoemde rolling review is de laatste stap vóór de ontwikkelaars goedkeuring vragen en Europa beslist of het vaccin op de markt mag komen.

Als het EMA het vaccin vervolgens werkzaam en veilig acht, kan het eventueel in Europa worden ingezet.