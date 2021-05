De internationale grenzen van Australië zullen niet voor medio 2022 openen voor buitenlandse reizigers, heeft de Australische minister voor Handel en Toerisme Dan Tehan vrijdag gezegd. De aankondiging is weer een klap voor luchtvaartmaatschappijen en het toerisme, die door de coronamaatregelen al meer dan een jaar flinke verliezen noteren.

"Mijn beste gok zou ergens medio of in het najaar van volgend jaar zijn, maar we hebben tijdens de pandemie gezien dat dingen snel kunnen veranderen", antwoordde Tehan vrijdag in een interview met Sky News op de vraag wanneer de grenzen weer zouden openen.

Tehan heeft wel hoop dat Australië met meer landen reisbubbels kan openen, zoals recentelijk met Nieuw-Zeeland. Inwoners van Australië en Nieuw-Zeeland kunnen sinds vorige maand tussen beide landen reizen zonder verplicht in quarantaine te hoeven.

Toerisme is een grote inkomstenbron voor de Australiërs. In 2019 droeg de sector voor bijna 61 miljard Australische dollar (39,4 miljard euro) bij aan de economie. Een kwart van alle toeristen kwam uit het buitenland.

Australië nam vanwege de coronauitbraak verregaande maatregelen en heeft de grenzen sinds maart 2020 gesloten voor bijna alle reizigers. Ook waren enige tijd alle provinciale grenzen gesloten. De regering heeft inmiddels bijna alle maatregelen opgeheven en Australiërs kunnen weer een vrij normaal leven leiden.

In Australië zijn sinds het begin van de pandemie 29.884 besmettingen vastgesteld en 910 mensen overleden aan COVID-19. Het land met ruim 25 miljoen inwoners meldt al weken geen nieuwe overlijdens meer.