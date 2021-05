Ongeveer zestig Nederlandse ziekenhuizen staan klaar om vanaf eind mei helpen bij de vaccinatiecampagne. Per week moeten er ongeveer een miljoen prikken worden gezet bij jonge, gezonde mensen, zo meldt Nieuwsuur donderdagavond.

Een miljoen prikken per week is haalbaar als het aantal verwachte vaccins wordt geleverd, zo laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan Nieuwsuur weten. Voor de operatie worden speciale priklocaties ingericht.

Nederland verwacht dat er in de komende weken tussen de 800.000 en 1,2 miljoen vaccins per week worden geleverd. Er worden momenteel ongeveer 800.000 mensen per week tegen COVID-19 ingeënt.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde eerder al aan dat vanaf het tweede kwartaal 2,5 miljoen prikken per week kunnen worden gezet. Het is de bedoeling dat de GGD's 1,5 miljoen doses per week gaan toedienen en de ziekenhuizen de rest.

Het LNAZ meldt in gesprek met Nieuwsuur dat de ziekenhuizen gaan prikken op rustige momenten, zoals in het weekend. Naar verwachting is daar - ondanks de drukte - voldoende personeel voor. Vooral verpleegkundigen en studenten zullen de prikken zetten. Daar worden zij speciaal voor getraind.

Mensen die via het RIVM een uitnodiging voor een inenting krijgen, kunnen straks zelf kiezen of ze in een ziekenhuis of bij een GGD-locatie een prik willen halen.