Een groter deel van de gevaccineerde personen is in de afgelopen twee weken in het landelijke vaccinatieregister opgenomen. Volgens het RIVM staat nu 77 procent van de in Nederland gevaccineerde mensen in het register. Dit is 10 procentpunt meer dan twee weken geleden, toen het OMT waarschuwde dat de gegevens over vaccinaties sneller moesten worden gedeeld.

Volgens het RIVM zijn er vooral problemen bij de zorginstellingen en huisartsenpraktijken. Bijna de helft van de zorginstellingen en huisartsenpraktijken (44 procent) geeft de vaccinaties niet binnen een dag door.

Het snel registeren van vaccinaties is volgens het OMT belangrijk, omdat je er dan sneller achter komt wanneer de vaccins onverwacht minder goed werken. Als dat bekend is, dan kan het vaccinatieprogramma erop worden aangepast. Volgens het adviesorgaan is "een betrouwbaar zicht op de vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit naar bijvoorbeeld regio en leeftijd essentieel".

Ook om eventuele bijwerkingen in de gaten te houden, is een goede registratie volgens het OMT belangrijk.

De vaccinatiegegevens moeten volgens het RIVM binnen een dag doorgegeven worden. Naar aanleiding van de kritiek op de onvolledige registratie is het RIVM huisartsenpraktijken en zorginstellingen gaan bellen om ze te vragen gegevens alsnog door te geven.

Aantal gezette vaccins is een schatting

Om nu toch een actueel beeld van het aantal gezette vaccins te geven, maakt het RIVM een schatting. Dit doet het instituut op basis van het aantal vaccins dat aan de huisartsenpraktijken en zorginstellingen is geleverd.

Ook als alle partijen de informatie snel aan het RIVM doorgeven, bevat het landelijke vaccinatieregister niet alle gevaccineerde mensen. Als je tegen COVID-19 wordt gevaccineerd, kun je ervoor kiezen om geen gegevens met het RIVM te delen. 92 procent van de mensen die bij de GGD's zijn gevaccineerd, gaf het instituut wel toestemming om hun gegevens op te nemen in het register.

Omdat mensen dat ook mogen weigeren, is er nog een ander registratiesysteem. Dat systeem bevat geen persoonsgegevens, maar moet wel duidelijk maken hoeveel mensen in totaal tegen COVID-19 zijn gevaccineerd. Dit registratiesysteem was volgens het OMT echter nog onvollediger dan het landelijke vaccinatieregister.