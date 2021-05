De Tweede Kamer wil niet dat mensen vanaf 1 juli een eigen bijdrage van 7,50 euro moeten betalen voor een testbewijs waarmee ze straks bijvoorbeeld naar een festival kunnen gaan. Volgens de Kamerleden leidt dit tot een tweedeling in de samenleving.

Het kabinet wil via een wet regelen dat mensen met een negatieve test op zak weer toegang krijgen tot sectoren die anders dicht zouden blijven. De Kamer, die donderdag debatteert over het wetsvoorstel, heeft veel zorgen over de invulling van deze Tijdelijke wet testbewijzen.

Afgezien van het CDA en de VVD vinden alle partijen dat de eigen bijdrage geschrapt moet worden als de wet wordt aangenomen. Tot 1 juli neemt het kabinet deze kosten op zich, maar daarna moeten mensen die naar grote evenementen gaan dit zelf betalen. Mensen met een kleine portemonnee kunnen dit bedrag volgens de Kamerleden niet missen.

Ook vragen Kamerleden zich af of de eigen bijdrage ertoe kan leiden dat mensen zich gedwongen voelen om zich te laten vaccineren, aangezien dat gratis is.

In de wet is nu niet opgenomen dat een vaccinatiebewijs ook kan worden gezien als een negatief testbewijs. Verschillende partijen vragen zich af of dit juist wel het geval moet zijn, maar willen daarover eerst een advies van de Gezondheidsraad - dat half mei verschijnt - afwachten. Het is namelijk nog niet duidelijk of je het coronavirus nog wel kunt verspreiden als je gevaccineerd bent, al verwachten expert dat vaccins verspreiding van het virus wel tegengaan.

Kamer heeft zorgen over duur en reikwijdte van de wet

Naast de kwestie over de eigen bijdrage leven er Kamerbreed nog veel meer zorgen over het wetsvoorstel. Veel partijen vragen zich af of de wet nog nuttig en noodzakelijk is, aangezien naar verwachting alle volwassenen die gevaccineerd willen worden voor de zomer een eerste prik hebben gehad.

Ook is er bezorgdheid over de duur van de wet. Onder meer de PvdA vreest dat de wet te lang van kracht blijft en kan worden ingezet voor gevallen waarin testen niet per se noodzakelijk is. Ook de ChristenUnie, JA21 en de SP willen van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten wanneer de wet niet langer nodig zal zijn.

GroenLinks is juist van mening dat de wet geen einddatum moet krijgen, omdat de epidemiologische situatie in de toekomst weer kan veranderen. "Als we naar het afgelopen jaar kijken, kwamen we elke keer voor nieuwe verrassingen te staan. Het verloop was grillig", aldus Kamerlid Lisa Westerveld.

Verder is volgens de Kamer nog niet duidelijk voor welke sectoren de toegangstesten gaan gelden. De testbewijzen zouden gaan gelden voor grote evenementen, maar het kabinet heeft al laten weten dat bepaalde stappen in het openingsplan mogelijk eerder gezet kunnen worden als er testen gebruikt worden. "Ik wil voorkomen dat we voor elk biertje, elke boterham en museumbezoek een hele organisatie optuigen", zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

PvdD, Forum voor Democratie, BIJ1, DENK en de SGP betwijfelen om verschillende redenen of een toegangstest überhaupt een goed idee is. Zo stelt Wybren van Haga (FVD) dat mensen die zich niet willen of kunnen laten testen op deze manier uitgesloten worden.