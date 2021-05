De Europese toezichthouder voor vaccins, het EMA, gaat meekijken met de proeven van het coronavaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinovac. Deze zogenoemde rolling review is de laatste stap vóór de ontwikkelaars goedkeuring vragen en Europa beslist of het vaccin op de markt mag komen.

Het EMA heeft besloten om dit proces te starten op basis van voorlopige onderzoeksresultaten. "Deze suggereren dat het vaccin de productie van antilichamen op gang brengt die gericht zijn op het coronavirus en kan helpen beschermen tegen de ziekte."

De toezichthouder gaat de gegevens die nu al beschikbaar zijn over het vaccin bekijken, terwijl het nog in de laatste onderzoeksfase zit. Wanneer er genoeg data beschikbaar zijn om de onderzoeksfase af te ronden, stopt de rolling review.

Door tijdens het nog lopende onderzoek alvast naar de data te kijken, kan het vaccin mogelijk sneller worden beoordeeld. Als het EMA het vaccin vervolgens werkzaam en veilig acht, kan het eventueel in Europa worden ingezet.

Vaccin lijkt minder effectief te zijn

De cijfers over de effectiviteit van het Chinese vaccin variëren, afhankelijk van waar het onderzoek is uitgevoerd. Immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) zei maandag tegen NU.nl dat dit begint bij 50 procent, maar soms ook veel hoger blijkt te zijn.

"Overall lijkt het minder effectief te zijn dan RNA-vaccins, zoals Pfizer en Moderna, maar het is nog steeds effectief om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Al met al is het nog steeds een heel bruikbaar vaccin", concludeerde de immunoloog.

Tot dusver zijn er vanuit Nederland nog geen contractonderhandelingen geweest over de aankoop van het Chinese vaccin.