Het vorig jaar zwaar getroffen New York gaat deze maand de meeste coronamaatregelen opheffen of versoepelen, heeft gouverneur Andrew Cuomo maandag bekendgemaakt. Hij hoopt dat de stad tegen 1 juli weer "volledig open" is.

De Amerikaanse metropool stond een jaar geleden in het middelpunt van de corona-uitbraak in de VS, maar inmiddels gaat het beter met het aantal besmettingen. Sinds november is het aantal infecties en ziekenhuisopnames niet zo laag geweest als nu.

Vanaf 19 mei gaan de versoepelingen gelden, meldt Cuomo. Dan gaan onder meer de metro's in de stad weer 24 uur per dag rijden. Ook winkels, restaurants, bioscopen, musea en andere culturele instellingen mogen weer mensen ontvangen. Afstand van anderen houden blijft geboden, maar dat is niet nodig als iedereen in de buurt een bewijs van inenting of een negatieve test kan presenteren, aldus Cuomo.

Buiten de deur worden evenementen met 500 mensen toegestaan, een verdubbeling. Binnen is dat 250, waar voorheen het maximum 100 was. Stadions mogen voor een derde gevuld zijn.

In samenspraak met de buurstaten New Jersey en Connecticut worden daar soortelijke versoepelingen doorgevoerd. Intussen komen 80.000 overheidsmedewerkers weer naar hun kantoren, meldde burgemeester De Blasio. Veel bedrijven in New York laten hun personeel nog thuiswerken.