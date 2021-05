Artsen stelden in januari van dit jaar bij 4.387 mensen vast dat ze zeker of vermoedelijk zijn overleden aan COVID-19. Dat is het grootste aantal sinds mei 2020, melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van doodsoorzaakverklaringen.

Alleen vorig jaar april telden de statistici meer sterfgevallen die waren veroorzaakt door het coronavirus: zo'n 6.400. In Nederland zijn van maart 2020 tot en met januari van dit jaar in totaal bijna 24.500 mensen overleden aan COVID-19.

Met name in de eerste week van januari eiste het coronavirus veel slachtoffers. Daarna begon het dodental te dalen. Artsen wisten in deze maand overigens in de overgrote meerderheid van de gevallen met zekerheid vast te stellen dat COVID-19 de doodsoorzaak was.

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn opvallend veel verpleeghuisbewoners en andere ontvangers van langdurige zorg overleden. Dat was ook in januari het geval: een op de drie sterfgevallen in die groep werd door COVID-19 veroorzaakt. De zorgontvangers waren vanwege dit hoge sterfterisico ook snel aan de beurt met vaccineren, maar dat was pas net begonnen in de eerste maand van het jaar.

De onderzoekers constateren geen 'seizoenspiek' in de winter wat betreft sterfgevallen die zijn veroorzaakt door ademhalingsorganenziekten, aandoeningen van het zenuwstelsel (waaronder dementie) of psychische stoornissen. "Dit geldt ook in mindere mate voor de sterfte aan hart- en vaatziekten", aldus het CBS.