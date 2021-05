Het demissionaire kabinet zou de coronamaatregelen pas verder moeten versoepelen als het gemiddelde aantal mensen dat per week wordt opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care met 20 procent is afgenomen. Dat adviseren de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Van die daling is op dit moment nog geen sprake.

De piek in het aantal ziekenhuisopnames is wel bereikt en ook de kans op verdere stijging is afgenomen, denkt het OMT. Tegelijkertijd benadrukken de deskundigen dat de druk op de zorg ook nu nog onverminderd groot is door het grote aantal coronapatiënten. Ook blijft het aantal mensen dat besmettelijk is groot (ruim 170.000) en ligt het reproductiegetal boven de 1.

Afgelopen weekend maakte het kabinet bekend nog zeker een week langer te wachten met de tweede fase van het versoepelingsplan. Als gevolg van de hoge belasting van de zorg en het onzekere epidemiologische beeld, is versoepeling op dit moment niet verantwoord, schrijft De Jonge.

De eerste fase van de versoepelingen ging in op 28 april. Toen werd onder meer de avondklok na drie maanden afgeschaft en mochten terrassen en winkels onder voorwaarden weer open.

OMT blijft achter advies over avondklok staan

OMT-voorzitter Jaap van Dissel reageert in zijn advies aan de minister ook op een uitspraak van Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij zei vorige week in BEAU dat de avondklok geen enkel effect heeft gehad op het aantal ziekenhuisopnames en dat er sprake was van een "ongecontroleerd experiment".

Van Dissel daarentegen zegt dat het effect van de avondklok niet alleen kan worden afgelezen aan "een rijtje opnames", maar dat er een "grondige wetenschappelijke analyse" moet komen. Hij en de andere OMT-deskundigen blijven achter de invoering van de avondklok staan.

Tot slot adviseert het OMT dat er een stop moet worden gezet op nieuwe Fieldlab-evenementen totdat de tweede fase van de versoepelingen kan beginnen. Bij die Fieldlabs moeten de strenge coronaregels voor evenementen blijven gelden, zoals meerdere keren testen op het coronavirus en een mondkapje dragen. Pas als aan al die voorwaarden wordt voldaan, is het volgens het OMT mogelijk om weer veilig Fieldlab-evenementen te organiseren.