Het aandeel Nederlanders dat antistoffen heeft tegen het coronavirus is door besmetting en vaccinatie de afgelopen periode gestegen van 20 naar zo'n 30 procent, zo meldt Nieuwsuur maandag. Dat blijkt uit cijfers van bloedbank Sanquin, die wekelijks onderzoek doet naar de aanwezigheid van antistoffen in het bloed van tweeduizend donoren.

Het onderzoek van Sanquin is niet representatief voor de hele bevolking, maar geeft wel een goede indicatie. De resultaten van het laatste antistoffenonderzoek van het RIVM kwamen overeen met de conclusies van Sanquin.

De aanwezigheid van antistoffen in het bloed bij jongeren zou vooral toenemen door grote uitbraken in die leeftijdsgroep. Bij ouderen spelen vaccinaties een belangrijke rol.

Sanquin-onderzoeker Hans Zaaijer laat Nieuwsuur weten zich vooral zorgen te maken over de groep veertig- tot zestigjarigen. "De middelste categorie blijft achter. De immuniteit ligt bij hen onder of maar net boven de 25 procent. En dat terwijl de maatschappij langzaam opengaat bij een zeer hoge infectiegraad, en deze leeftijdsgroep wel ernstig ziek kan worden."

In ziekenhuizen liggen ten opzichte van de eerste golf meer jongere coronapatiënten, zo laat Jan Willem Uffen, internist acute geneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, weten aan het programma. "Het begint al bij dertigers. Ze zijn ziek, behoorlijk ziek. En het zijn verrassend genoeg ook mensen die helemaal geen onderliggende ziektes hebben."

Het lage percentage antistoffen bij de groep veertig- tot zestigjarigen baart ook Uffen zorgen. Hoe jonger de patiënten, hoe hoger de druk op de intensivecareafdelingen (ic's). "De oudere patiënten geven zelf vaak aan niet meer naar de ic te willen. Dat is bij een jonge patiënt niet zo."

Het aantal mensen met antistoffen stijgt, maar dat zegt niet alles over het bereiken van groepsimmuniteit of de druk op ziekenhuizen. Veel gevaccineerden leven in verpleeghuizen. "Met groepsimmuniteit wil je vooral de circulatie van het virus tegengaan. Daar draagt deze groep nauwelijks aan bij", aldus Zaaijer.