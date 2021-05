Het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson) is geschrapt uit het officiële vaccinatieprogramma van Denemarken. De Deense autoriteiten hebben besloten af te zien van de inzet van het middel omdat het in zeldzame gevallen bloedstolsels kan veroorzaken.

Volgens de Deense krant Ekstra Bladet wordt het echter mogelijk je vrijwillig te laten inenten met Janssen of met AstraZeneca. Met dat laatste middel was Denemarken gestopt nadat er bij een paar mensen na vaccinatie vergelijkbare bloedproblemen waren opgetreden.

Het was de bedoeling dat het Janssen-vaccin een grote rol zou hebben bij het inenten van de Deense bevolking, ook omdat er maar één prik nodig is. De autoriteiten hadden van Janssen de meeste doses besteld. Er wordt dan ook gevreesd voor een vertraging bij het vaccineren. Het Janssen-vaccin had vooral de inenting van jongere Denen moeten versnellen.

In Nederland wordt het vaccin van Janssen uit Leiden wel gebruikt. De eerste groepen die het middel krijgen, zijn ziekenhuismedewerkers en cliënten en medewerkers van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Het coronadashboard van de overheid schat dat tot nu toe bijna 40.000 mensen dat vaccin toegediend hebben gekregen. In de loop van deze week moet dit aantal stijgen naar ruim 80.000 mensen en eind mei zouden al bijna 160.000 Nederlanders het Janssen-vaccin moeten hebben gekregen. Janssen zou in de maanden april, mei en juni zo'n drie miljoen doses moeten leveren, genoeg om evenveel mensen te vaccineren.