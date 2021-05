In het Caribische deel van het Koninkrijk werden halverwege februari de eerste coronavaccins geleverd. Inmiddels is het vaccinatieprogramma er goed op stoom gekomen: op bijna alle eilanden is inmiddels ongeveer de helft van het totale aantal volwassenen minstens één keer gevaccineerd tegen COVID-19.

Tot nu toe heeft Curaçao, met zo'n 158.000 inwoners, de meeste prikken gezet. Ruim 74.000 bewoners van het eiland hebben ten minste één prik tegen COVID-19 gehad. 28.500 van hebben ook een tweede vaccin toegediend gekregen en zijn dus volledig ingeënt.

Het streven is om minstens 106.000 mensen op het eiland te vaccineren, zo'n 85 procent van de volwassen bevolking. Met de tot nu toe gezette prikken heeft ruim 60 procent van de volwassenen minstens één vaccin toegediend gekregen.

Op Curaçao konden mensen zich vanaf 24 februari registreren voor vaccinatie. In eerste instantie kwamen ouderen en mensen in de medische sector in aanmerking, maar sinds begin april kan iedereen van boven de achttien jaar zich aanmelden. Curaçaoënaren krijgen het coronavaccin van BioNTech/Pfizer.

Wie krijgen als eersten een vaccin op de eilanden? Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk wordt gekeken naar risicogroepen.

Daarom worden eerst zorgmedewerkers en zestigplussers ingeënt.

Alle inwoners van Saba en Sint-Eustatius krijgen het vaccin echter tegelijkertijd aangeboden, om verspilling te voorkomen.

Zo'n 54 procent van volwassenen op Aruba ingeënt

Ook Aruba gebruikt het vaccin van BioNTech/Pfizer en heeft dat inmiddels aan zo'n 54.000 inwoners toegediend. Bijna 22.000 van hen hebben ook al een tweede prik gekregen.

Vorige week was zo'n 54 procent van de volwassenen minstens één keer geprikt. Het streven is om 75 tot 80 procent van de volwassenen in te enten tegen het coronavirus.

Bonaire vaccineerde al meer dan helft, Sint-Maarten minder

Op het ongeveer twintigduizend inwoners tellende eiland Bonaire zijn bijna twaalfduizend mensen minstens één keer gevaccineerd. Van hen hebben er ongeveer 4.500 ook al een tweede dosis van het vaccin van BionNTech/Pfizer gekregen.

Sint-Maarten heeft de ambitie om in totaal 34.000 mensen op het ruim 41.000 inwoners tellende eiland te vaccineren. Inmiddels hebben zo'n zeventienduizend mensen zich geregistreerd voor een vaccinatie. Bijna 14.000 mensen hebben één dosis van het vaccin gekregen, 7.090 van hen hebben ook een tweede prik gekregen.

Sint-Eustatius en Saba hebben bevolking in één keer geprikt

De bijzondere gemeenten Sint-Eustatius en Saba, met respectievelijk 3.100 en bijna 2.000 inwoners, hebben het coronavaccin in één keer aan alle bewoners van het eiland toegediend.

Vooral op Saba hebben veel inwoners gehoor gegeven aan de oproep zich te laten vaccineren: inmiddels heeft 85 procent van de volwassen bevolking twee doses van het Moderna-vaccin gekregen. Daardoor kon het eiland op 1 mei de coronamaatregelen vrijwel loslaten.

Sint-Eustatius is nog niet zover: de nieuwe versoepelingsfase kan pas worden doorgevoerd als 50 procent van de volwassen populatie volledig is gevaccineerd. Vorige week hadden 879 personen een vaccinatie tegen COVID-19 gekregen, dat komt neer op zo'n 37 procent.

Net als in Nederland hebben ook de eilanden een streefdatum waarop alle inwoners die dat willen ten minste één prik gehad moeten hebben. Vooralsnog is die streefdatum 1 juni, voor de start van het orkaanseizoen.