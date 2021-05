Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt dat Ajax meer maatschappelijke verantwoordelijkheid had moeten nemen door de spelers het landskampioenschap niet met duizenden supporters bij de Johan Cruijff ArenA te laten vieren.

"Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de coronaregels hebben te houden", aldus De Jonge maandag. "We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn."

De spelers van Ajax vierden de overwinning met zo'n twaalfduizend supporters, die niet welkom waren in de ArenA maar wel naar het stadion waren gekomen. De fans stonden dicht op elkaar en negeerden de coronaregels.

De kritiek van Ajax dat het beter was geweest supporters toe te laten in het stadion tijdens de met 4-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen FC Emmen, legt De Jonge naast zich neer. "Dat is geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken."

Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt dat de spontane huldiging "niet had mogen gebeuren". De opmerking van Ajax-trainer Erik ten Hag dat de fans beter te controleren waren geweest als publiek was toegestaan bij de wedstrijd, noemt Grapperhaus "heel merkwaardig". Dat was geen oplossing geweest voor de hoeveelheid mensen die buiten de ArenA stond, aldus de minister.

65 Duizenden supporters bij ArenA vieren kampioenschap Ajax met spelers

'We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid'

Ajax benadrukte maandag dat de huldiging spontaan gebeurde. "Er is voortdurend contact geweest met de zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie", aldus een woordvoerder van de club.

"Ook over de verwachting dat fans zich buiten zouden verzamelen. Maar dat de spelers van het veld kwamen en meteen rechtdoor naar het parkeerdek liepen, was een spontane actie."

Volgens de woordvoerder kon Ajax niet veel anders. "We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid. Maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten hadden verzameld, was dit waarschijnlijk wel beter dan de spelers verplichten binnen te blijven en de supporters buiten te negeren."

De gemeente Amsterdam liet zondag al weten niet te hebben ingegrepen om "ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen". De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigingen.