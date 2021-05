De overheid slaat de handen ineen met onder meer uitzendorganisaties om moeilijk bereikbare arbeidsmigranten uit te nodigen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Ook de mensen van wie de adresgegevens niet bekend zijn, moeten namelijk een vaccinatie kunnen krijgen, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de recentste cijfers (uit 2018) zijn er zo'n 500.000 arbeidsmigranten uit EU-landen werkzaam in Nederland. Ongeveer een kwart van die groep staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Van de rest is wel bekend dat ze in ons land zijn, maar niet waar zij wonen.

Iedereen die langer dan een maand in Nederland verblijft, kan in principe een coronavaccin krijgen. Mensen die gewoon ingeschreven staan in de BRP, krijgen daar vanzelf een brief over zodra hun leeftijdsgroep aan de beurt is.

Volgens de plannen van het ministerie werden echter alleen arbeidsmigranten die in het BRP staan gevaccineerd, schreef Trouw maandag. Het ministerie zegt nu dat het nadrukkelijk wel de bedoeling is dat zij een prik komen halen, niet alleen voor hun eigen bescherming maar ook voor die van hun omgeving.

Werkgevers en uitzendbureaus wordt daarom gevraagd de mogelijkheid tot vaccinatie bij deze mensen onder de aandacht te brengen. Om de kans op succes te vergroten worden arbeidsmigranten zoveel mogelijk in hun eigen taal aangesproken. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van bijvoorbeeld websites die zich specifiek op deze doelgroepen richten.