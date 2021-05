Nabestaanden willen een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden van twee patiënten van de longafdeling van ziekenhuis MUMC+ in Maastricht na een stroomstoring. Een 76-jarige en een 67-jarige man overleden, nadat op hun afdeling de stroom was uitgevallen.

Dit weten we tot nu toe In het MUMC in Maastricht vond vorige week een stroomstoring plaats

Die begon waarschijnlijk donderdagavond laat, maar werd niet direct ontdekt

Zeker twee (corona-)patiënten kregen te maken met een storing in de zuurstoftoediening

Een 76-jarige man overleed die nacht nog, een 67-jarige man overleed zaterdagmiddag

Er is nog geen bewezen verband tussen de storing en de overlijdens bekend

Het ziekenhuis laat extern onderzoek doen naar het incident

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beoordeelt de melding van het MUMC waarschijnlijk begin deze week

De 67-jarige oom van Kizzy Magdelijns heeft urenlang zonder zuurstof op een verpleegafdeling van het ziekenhuis in Maastricht gelegen, zegt ze. Daarbij zou geen alarm zijn geslagen.

Op die afdeling viel de stroom in de nacht van donderdag op vrijdag uit. Om 1.30 uur ontdekte de verpleging dat een andere patiënt, van 76 jaar, overleden was door zuurstofgebrek. Magdelijns stelt dat de verpleging van de longafdeling pas om 6.30 uur ontdekte dat haar oom ademnood had, bij een saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) van 20 procent.

Hij heeft daarna twee dagen voor zijn leven gevochten, om uiteindelijk zaterdag om 16.00 uur te overlijden, aldus de 41-jarige Magdelijns.

Ze beschuldigt het ziekenhuis van grove nalatigheid. "Voor mijn gevoel hebben ze hem vermoord", zegt ze.

Ook de nabestaanden van de overleden 79-jarige man willen een onafhankelijk onderzoek. "Ik ben boos en teleurgesteld", zei kleinzoon Johan Wolters tegen 1Limburg. "De bal ligt nu bij het academisch ziekenhuis. Zij zijn nu aan zet."

Het MUMC kan op dit moment nog niet reageren op de uitlatingen van nabestaanden, laat een woordvoerder zondagmiddag weten. Hij zegt niet te weten of er een causaal verband is gevonden tussen de stroomstoring en de twee overlijdens.

Het ziekenhuis houdt om 16.00 uur een persconferentie over de zaak.

'Dit mag nooit meer iemand gebeuren'

Kizzy Magdelijns zegt te hebben gehoord dat de stroom was uitgevallen. Het noodaggregaat slaat dan aan, maar de stroom moet vervolgens handmatig weer worden aangezet bij de longpatiënten. Dat is wellicht niet gebeurd, vermoedt ze.

"Ik ben ervan overtuigd dat die stroomstoring hem zijn leven kostte", zegt Magdelijns. "Dit mag nooit meer iemand gebeuren."

Ze wil opheldering van het ziekenhuis over hoe het kan dat een longpatiënt zo lang zonder zuurstof zit, zonder dat iemand dat merkt. "Als op de afdeling iemand om 1.30 uur sterft, waarom ben je dan pas om 6.30 uur bij de andere?", wil ze weten.

"Het ziekenhuis heeft niet adequaat gereageerd op de stroomuitval. Er is geen alarm afgegaan. Als dit in India zou zijn gebeurd, kan ik me daar iets bij voorstellen, maar in Nederland?"

Aangifte tegen ziekenhuis

Magdelijns heeft de politie gebeld om aangifte te doen, maar die maakte er in eerste instantie een melding van. Ze wordt teruggebeld om te bezien of en hoe aangifte kan worden gedaan.

Een andere nabestaande hoorde in de nacht van de stroomuitval dat haar 69-jarige vader was overleden. Zij kon er zondag nog niet veel over zeggen. Ze overlegt met haar familie over eventuele verdere stappen.