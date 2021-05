Twee coronapatiënten die werden behandeld op een verpleegafdeling van het MUMC in Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening in de nacht van donderdag op vrijdag was stilgevallen als gevolg van een stroomstoring. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis zaterdag na berichtgeving door De Telegraaf.

De stroomstoring vond donderdag vermoedelijk aan het einde van de avond plaats, maar werd niet direct ontdekt. Zeker twee patiënten kregen als gevolg hiervan te maken met een storing in de zuurstoftoediening.

Een 76-jarige Maastrichtenaar overleed diezelfde nacht nog. Een man van 67, uit dezelfde stad, overleed zaterdagmiddag.

De woordvoerder van het MUMC benadrukt dat nog moeten worden vastgesteld of de overlijdens direct verband houden met de stroomstoring. Dat wordt onderzocht door een externe onderzoekscommissie, die door het ziekenhuis is ingesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert dit onderzoek.

Nabestaanden willen antwoorden

Tegen De Telegraaf benadrukt de zegsman dat er bij een stroomstoring normaal gesproken een alarm afgaat. De noodstroomvoorziening zou daarnaast maandelijks getest worden. Hij zegt dat voorop staat dat de overlijdens van de twee patiënten worden betreurd.

Nabestaanden van de overleden patiënten willen het er niet bij laten zitten. "Er moet een gedegen onderzoek komen, want dit mag niet nog een keer gebeuren", zei een kleindochter van een van hen tegen de krant.

Het nichtje van de tweede patiënt overweegt juridische stappen te nemen. "Ik overweeg het ziekenhuis aan te klagen wegens nalatigheid", zei de vrouw.