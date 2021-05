De Nederlandse regering adviseert Nederlanders dringend om tot zeker 15 mei niet op vakantie naar het buitenland te gaan, maar veel mensen denken langzamerhand wel over een zomervakantie over de grens. Dit is een overzicht van populaire Europese vakantielanden en hun huidige regels en plannen voor de zomer, voor zover bekend.

Het Europees Parlement stemde vorige week in met een digitale reispas, waarmee reizigers binnen de EU kunnen aantonen gevaccineerd te zijn of negatief te zijn getest voor vertrek. Dat moet vakantieverkeer komende zomer weer mogelijk maken.

Momenteel hebben de landen in het onderstaande overzicht een oranje reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlandse reizigers die ze desondanks wel bezoeken moeten bij terugkomst in Nederland vijf dagen in quarantaine. Het demissionair kabinet besluit naar verwachting vóór medio mei of dat van kracht blijft.

België

Terwijl de terrassen in Nederland weer (beperkt) open mogen, zijn ze bij onze zuiderburen nog gesloten. Verblijf je als toerist langer dan 48 uur in België, dan moet je nu nog in quarantaine.

Het is nog niet bekend hoe versoepelingen in aanloop naar de zomervakantie eruit zullen komen te zien. België wil wel deelnemen aan het Europese coronapaspoort.

Duitsland

De Duitse overheid wil eerst het aantal besmettingen omlaag krijgen, voordat wordt nagedacht over zomertoerisme. Hotels en andere toeristische accommodaties zijn momenteel gesloten en Nederlanders die naar Duitsland reizen, moeten vijf dagen in quarantaine.

Frankrijk

De Franse overheid is van plan buitenlandse toeristen vanaf 9 juni weer te verwelkomen. Zij moeten wel aantonen dat zij hun vaccinatie hebben gehad of negatief zijn getest. Daarvoor zal een gezondheidsverklaring nodig zijn, zoals het digitale groene certificaat (coronapaspoort) waar de EU aan werkt.

Hoewel de Franse plannen 'met potlood' zijn geschetst, zoals de Nederlandse, gaat het land naar verwachting flinke versoepelingen tegemoet tegen de zomer. De Franse avondklok moet eind juni verdwijnen en terrassen, musea en andere toeristische locaties moeten in het hoogseizoen weer in bedrijf zijn.

Spanje

Het streven is dat toeristen die over een coronapaspoort beschikken in juni weer mogen afreizen naar Spanje, zonder dat zij na aankomst in quarantaine hoeven.

De Spaanse horeca en culturele instellingen zijn open om die toeristen te verwelkomen, maar nachtclubs zijn nog dicht. Het dragen van mondkapjes is momenteel verplicht in Spanje, zowel binnen als op straat.

Italië

Buitenlandse toeristen moeten momenteel vijf dagen in quarantaine in Italië. Het is nog niet bekend of die maatregel komende zomer van kracht blijft. De Italiaanse overheid komt naar verwachting in mei met verdere plannen.

Griekenland

Van de populaire Europese vakantielanden is Griekenland het snelst bereid weer toeristen te ontvangen. De quarantaineplicht voor reizigers uit veel andere landen is van de baan, maar zij moeten bij aankomst wel kunnen aantonen gevaccineerd te zijn of een negatieve PCR-test kunnen laten zien.

Naar verwachting zullen de meeste Griekse coronamaatregelen al rond medio mei worden opgeheven.

Turkije

De Turkse regering heeft recent een nieuwe lockdown ingevoerd, de strengste tot nu toe, vanwege een nieuwe golf van besmettingen. Turken mogen hun huis alleen uit voor boodschappen of om urgente medische zorg te ontvangen, de verkoop van alcohol is verboden en de scholen zijn dicht. Buitenlandse toeristen zijn echter vrijgesteld van de maatregelen. Zij zijn welkom in Turkije als ze een negatieve testuitslag kunnen overhandigen.