Mensen in de Indiase hoofdstad New Delhi moeten een week langer in lockdown blijven. De autoriteiten van de miljoenenstad hebben dit besloten vanwege de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen.

De lockdown zou eigenlijk maandag aflopen in de stad met ruim 20 miljoen inwoners. De situatie rondom het coronavirus is echter dusdanig verslechterd dat versoepelingen momenteel niet verantwoord zijn, oordelen de autoriteiten.

India meldde zaterdag ruim 400.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd. In de voorgaande week meldde het land dagelijks meer dan 300.000 infectiegevallen.

Het totale dodental in India is inmiddels ruim 211.000. Dat is het drie na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.

In delen India tekort aan coronavaccins

Het door een tweede coronagolf zwaar getroffen India kreeg zaterdag meer slecht nieuws te verwerken. Door een tekort aan vaccins moeten meerdere staten het vaccineren van inwoners tussen 18 en 45 jaar oud minimaal enkele weken uitstellen.

Bovendien lopen inwoners van India kans dat ze meer moeten betalen voor hun coronavaccinatie. Die mocht tot zaterdag maximaal omgerekend ongeveer 2,49 euro kosten. De Indiase regering laat de maximumprijs echter los.



Tot zaterdag heeft een kleine 9 procent van het 1,4 miljard inwoners tellende India minimaal één coronaprik ontvangen. Er heersen zorgen in het Aziatische land dat de mogelijke prijsstijging ongelijkheid en verdere vaccinatieachterstanden in de hand werkt.

34 Veel Indiërs zonder succes in de rij voor coronavaccinatie

Indiase ziekenhuizen melden tekort aan medicinale zuurstof

Zaterdag stierven in een privéziekenhuis in de miljoenenstad Delhi acht coronapatiënten door een tekort aan medicinale zuurstof. Meerdere ziekenhuizen luidden enkele dagen eerder al de noodklok over gebreken.

Onder meer Frankrijk, Finland en Oostenrijk stuurden vervolgens hulpgoederen naar India, waaronder zuurstofgeneratoren. China heeft zaterdag beloofd de productie en het vervoer van 40.000 zuurstofgeneratoren naar India te versnellen.

Mogelijk wordt de alarmerende toename van het aantal coronabesmettingen in India mede veroorzaakt door een dubbel gemuteerde variant van het longvirus. Volgens wetenschappers heeft de regering van premier Narendra Modi daarnaast de oplopende cijfers te lang genegeerd en nagelaten maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.