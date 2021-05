De verdere versoepelingen van de coronaregels die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, zoals de heropening van sportscholen en dierentuinen, laten langer op zich wachten. Het demissionaire kabinet vindt het aantal opnames van COVID-19-patiënten in ziekenhuizen en op ic's nu nog te groot, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Momenteel worden ruim 2.700 ziekenhuisbedden in Nederland bezet door COVID-19-patiënten.

Zondag zou het kabinet op het Catshuis overleggen over de verdere versoepelingen per 11 mei, maar die bijeenkomst wordt verplaatst naar volgend weekend. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is waarschijnlijk 18 mei.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vrijdag al dat het allerminst zeker was dat het kabinet zondag bijeen zou komen om de versoepelingen te bespreken. Hij noemde de situatie in ziekenhuizen "druk en zwaar" en zei dat een Catshuisoverleg "niet zoveel zin heeft" als het Outbreak Management Team (OMT) geen ruimte voor versoepelingen ziet.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de afdelingen Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) lieten al weten verdere versoepelingen van de coronamaatregelen niet verantwoord te vinden als de druk in de ziekenhuizen zo hoog blijft als die nu is, zo bleek uit een rondgang van NU.nl.

Rest van het openingsplan verschuift

De volgende stap is de heropening van binnensportlocaties en kunst- en cultuurbeoefening. Met toegangstesten en 'onder voorwaarden' zou ook publiek bij professionele sportwedstrijden aanwezig kunnen zijn. In het plan staat ook het openen van 'doorstroomlocaties buiten' en het buiten sporten verruimen.

Het is nog niet bekend wat de verschuiving voor de rest van het openingsplan betekent. De derde stap stond gepland voor 26 mei, mits de coronacijfers het zouden toelaten. Vanaf dan zou men weer vier mensen thuis mogen ontvangen en weer uit eten kunnen in horecagelegenheden.