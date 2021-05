Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de afdelingen Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vinden verdere versoepelingen van de coronamaatregelen niet verantwoord als de druk in de ziekenhuizen zo hoog blijft als die nu is. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde vorige week dinsdag de eerste stap van het openingsplan aan. Als dat plan wordt gevolgd dan worden op 11 mei de volgende versoepelingen doorgevoerd.

Het Outbreak Management Team liet weten dat het vreesde dat de versoepelingen, zoals het openen van de terrassen en het verruimen van de regels omtrent winkelen, te vroeg kwam. Het OMT wees erop dat de opnamecijfers voor verpleegafdelingen en intensive cares nog steeds hoog waren.

Het LNAZ wil eerst een structurele daling zien van het aantal opnames in het ziekenhuis en op de intenive cares (ic). "Voor die tijd kunnen er geen nieuwe versoepelingen doorgevoerd worden. Als de situatie zo blijft, is het niet verantwoord."

Druk aanhoudend en onverminderd hoog

Alle ROAZ stelden dat de druk in hun ziekenhuizen nog altijd "aanhoudend hoog"is. ROAZ-Utrecht stelde dat als er bij hen een bed vrijkomt, deze direct weer gevuld wordt.

Ook in ROAZ-Oost zijn er "dagen waarop we nauwelijks een bed over hebben" en komen er nog dagelijks coronapatiënten bij op de afdelingen. Voor patiënten is het soms "spannend" of hun operatie doorgaat of dat die afgezegd wordt, al lukt het tot nu toe om alle benodigde zorg te leveren.

ROAZ-Limburg noemt de situatie op hun ic's "nijpend". "We balanceren op het randje en moeten alle zeilen bijzetten." Een woordvoerder wijst erop dat het effect van de versoepelingen pas over twee à drie weken merkbaar is in de ziekenhuizen.

Bij ROAZ-West is het "al wekenlang onverminderd druk". Ziekenhuizen in de regio hebben het aantal bedden weer moeten opschalen omdat de instroom van patiënten oploopt.

In ROAZ-Noord-Nederland is de situatie iets beter dan elders. "We redden het nog steeds, hoewel de druk hoog is. We nemen patiënten uit andere regio's over, maar stellen dat het absoluut krap is, zeker op de ic's. Het houdt niet over."

105 Kuipers: 'Hoogste ic-bezetting in bijna een jaar, geen code zwart'

ROAZ willen niet vooruitlopen op verdere versoepelingen

Ondanks de aanhoudende druk in hun ziekenhuizen, zijn de ROAZ terughoudend om zich uit te spreken over de huidige en eventuele verdere versoepelingen.

De ROAZ van Noord-Nederland, Euregio, Limburg willen niet reageren op de versoepelingen. Zij vinden het "lastig" om een mening daarover te geven en "houden politiek en ziekenhuizen liever even gescheiden".

ROAZ-Utrecht kijkt "met spanning uit naar de aankomende week" (de persco, red.) en hoopt in ieder geval dat het kabinet beter communiceert.

"We begrijpen dat versoepelingen nodig zijn, we moeten de economie overeind houden en ondernemers mogelijkheden bieden. Maar als je weer gaat versoepelen, wees dan duidelijk over de voorwaarden. Na de vorige persconferentie Men dacht men dat terrassen en winkels 'gewoon' open konden. De overheid moet expliciet zeggen dat er voorwaarden zijn aan de versoepelingen."

'Zorgpersoneel wil ook weer een biertje drinken'

De zorgketens hebben er begrip voor dat veel mensen de coronamaatregelen inmiddels helemaal zat zijn, maar vrezen dat juist daarom de versoepelingen te gretig omarmd worden.

"Ook het zorgpersoneel wil graag een biertje drinken", aldus ROAZ-Utrecht. "Wij worden echter elke dienst weer met de realiteit geconfronteerd, dat de druk nog erg hoog is. En daar zijn we de komende maanden niet vanaf."

Ook ROAZ-Oost We begrijpt dat mensen zich verheugen op versoepelingen, en "we gunnen dat iedereen". Maar wat volgens de keten daarmee extra belangrijk wordt, is het naleven van de basisregels. "Dan komen we al een heel eind."

ROAZ West Ziekenhuizen wachten liever op een daling voor we volgende stappen nemen. "Dat is lastig, want je gunt mensen wel meer vrijheid. Alle beperkingen leken de laatste tijd averechts op gedrag van mensen te werken; nu al enkele versoepelingen zijn doorgevoerd, hoop je eigenlijk dat mensen zich weer meer aan de regels gaan houden. Het besef moet terugkomen dat het in de ziekenhuizen nog lang niet over is."