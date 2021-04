Het kabinet heeft het vliegverbod voor passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verlengd tot 15 mei. Dat gebeurt op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Het verbod liep af op 1 mei, maar wordt dus twee weken verlengd. Het gaat specifiek om een verbod op vluchtverkeer uit Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.

Het OMT vindt dat het advies om in quarantaine te gaan slecht wordt nageleefd door reizigers. Van een quarantaineplicht is nog geen sprake. Vanaf 15 mei hoopt het kabinet de quarantaineplicht wel politiek geregeld te hebben.

Ook als de quarantaineplicht ingesteld wordt, blijven vliegverboden volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) altijd een optie om bijvoorbeeld gevaarlijke coronavarianten te weren.

Het kabinet adviseert Nederlanders in het algemeen om niet vanuit het buitenland naar Nederland te reizen.

Onduidelijk of vliegverbod India ook verlengd wordt

Ook voor India geldt momenteel een vliegverbod, maar het is nog onduidelijk of dat ook tot 15 mei is verlengd. Nederlanders die zich momenteel in India bevinden, wordt gevraagd serieus te overwegen of hun aanwezigheid in dat land strikt noodzakelijk is.

Vanwege het enorme aantal besmettingen, zijn de Indiase ziekenuizen overvol. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er een "reële mogelijkheid" is dat er geen medische beschikbaar is voor Nederlanders in India die besmet raken.

India wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Het dagelijks aantal nieuwe besmettingen ligt al dagenlang boven de 300.000 en ook het dagelijkse dodental is nergens ter wereld hoger.

In de hoofdstad New Delhi geldt een algehele lockdown, net als in veel andere steden en regio's in het noorden van India.