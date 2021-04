Het kabinet gaat zorgen voor een extra testvoorziening voor inwoners van regio's die grenzen aan Duitsland, meldt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) vrijdag.

De testvoorzieining is bedoeld voor mensen die voor werk, opleiding, mantelzorg of medische redenen zoals doktersafspraken regelmatig de grens over gaan, en daar volgens de Duitse regels elke keer een negatieve coronatest moeten kunnen overleggen.

De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd iets te regelen voor deze groep, die nu nog vaak is aangewezen op commerciële testaanbieders. Om misbruik te voorkomen, moeten mensen die aankloppen bij zo'n speciale testlocatie een eigen verklaring invullen en "aannemelijk bewijs" tonen dat zij inderdaad om een van de genoemde redenen naar Duitsland moeten.

Het kabinet streeft ernaar de testvoorziening op 7 mei te hebben ingericht. Omdat het een spoedklus betreft, wordt die niet openbaar aanbesteed. De kosten bedragen maximaal 12 miljoen euro. Daarmee kunnen de komende acht weken in totaal 400.000 coronatests beschikbaar worden gesteld.

Knops gaat ervan uit dat naarmate het coronavirus in Nederland verder wordt teruggedrongen, de beperkingen en voorwaarden die Duitsland aan het grensverkeer stelt zullen worden versoepeld. "Over de laatste ontwikkelingen vindt wekelijks overleg plaats binnen de Cross Border Taskforce Corona."