Het RIVM weet niet hoe Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, erbij komt dat de invoering van de avondklok geen effect heeft gehad. "Wij weten niet waar Kuipers zich op baseert, wij zijn nog aan het kijken wat het heeft opgeleverd", aldus een woordvoerder. Ook andere experts reageren verbijsterd.

Kuipers stelde woensdagavond in de talkshow Beau dat de avondklok de afgelopen maanden geen enkel effect heeft gehad op het aantal ziekenhuisopnames. Hij vond dat er in principe sprake was van een "ongecontroleerd experiment".

De ic-expert legde uit dat voor de invoering van de maatregel was berekend dat 10 procent van de opnames voorkomen zou kunnen worden. Het RIVM erkent dat die schatting is uitgesproken en zegt momenteel berekeningen van het exacte effect van de maatregel uit te voeren. "Die uitkomsten zijn er nu nog niet", aldus de RIVM-woordvoerder.

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe vindt dat Kuipers de uitspraken bij Beau niet had moeten doen. Volgens Baidjoe kan waarschijnlijk niemand de precieze impact van de avondklok duiden en is Kuipers daar zeker niet geschikt voor, omdat hij geen epidemioloog is. Baidjoe is onderdeel van het Red Team, een groep wetenschappers en gezondheidsexperts die vorig jaar ongevraagd adviezen publiceerden over de staat van de coronapandemie.

Ook OMT-lid en viroloog Marion Koopmans voegt op Twitter een nuance toe aan de uitspraak van Kuipers. Zij legt uit dat de maatregel werd genomen in de tijd dat de Britse virusvariant oprukte. Zonder de avondklok was de verspreiding daarvan waarschijnlijk flink toegenomen, met uiteindelijk meer ziekenhuis- en ic-opnames tot gevolg.

Kuipers ging bij Beau overigens ook kort in op de situatie van destijds.