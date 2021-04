Er zijn 220.000 coronavaccinaties minder gezet dan eerder gedacht, meldt het RIVM donderdag. De oorzaak van de overschatting is volgens het instituut een programmeerfout. Tevens is de hoeveelheid geplande vaccinaties voor deze week gedaald van zo'n 730.000 naar bijna 650.000. Dat komt niet door de correctie, maar door tegenvallende vaccinleveringen, aldus het RIVM.

Het geschatte aantal vaccinaties bedraagt nu bijna 5,2 miljoen. Volgens het RIVM heeft de correctie geen invloed op het verloop van het vaccinatieprogramma.

Volgens woordvoerder Charlotte Menten namens het RIVM-vaccinatieprogramma is er sprake van een correctie van een voorgaande correctie. Het aantal getelde prikken liep enige tijd ver achter doordat veel AstraZeneca-vaccinaties niet meegenomen werden in de telling, en de verspilling van vaccins werd overschat. Daarop sprong de teller begin april van 3,1 miljoen prikken ineens naar 3,9 miljoen.

Nu blijkt dat in die aangepaste rekenmethode een foutje is geslopen en te veel vaccinaties zijn meegeteld. "Daar zijn we achter gekomen en sindsdien zijn we opnieuw gaan rekenen, met dit als resultaat", aldus Menten. "Het verschil is niet enorm, maar voor de transparantie delen we dit graag."

Het aantal gezette vaccinaties door huisartsen en instellingen is vanaf 13 april met zo'n 10 procent overschat. Over het totale aantal gezette prikken is dit 4 procent. De nieuwe rekenmethode en programmering zijn gecontroleerd door een externe partij.

RIVM stelt verwachting nieuwe prikken naar beneden bij

Verder verwacht het RIVM dus nog zo'n 650.000 prikken te zetten deze week, waar dat er aanvankelijk 730.000 waren. Dat komt door tegenvallende leveringen, aldus Menten. "Mogelijk speelt ook het aanbreken van de meivakantie een rol." In het tweede kwartaal wil het kabinet uiteindelijk zo'n anderhalf miljoen prikken per week kunnen zetten.

Het RIVM moet blijven schatten hoeveel prikken zijn gezet, omdat nog niet alle uitvoerende partijen hun vaccinatiegegevens met het RIVM. Dat komt volgens het instituut bijvoorbeeld doordat partijen geen toestemming geven om data te delen.