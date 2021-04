De invoering van de avondklok heeft de afgelopen maanden geen enkel effect gehad op de ziekenhuisopnames. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), woensdagavond in de RTL-talkshow Beau.

"Bij de invoering van de avondklok was de berekening dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect", aldus Kuipers.

"We zitten op het grootste aantal besmettelijke personen tot nu toe, ondanks dat er gevaccineerd wordt." Kuipers zegt blij te zijn dat het aantal vaccinaties per week stijgt en kan uitkomen op 1,5 miljoen prikken per week, "zonodig met behulp van huisartsen en ziekenhuizen".

Kuipers is voorstander van het beter registreren van gevaccineerden. Nu moet een gevaccineerde daar nog eerst toestemming voor geven. Maar Kuipers benadrukt: "Geef alsjeblieft toestemming, zeg ja, want die informatie is echt relevant."

In januari pleitte de LNAZ-voorzitter, vanwege de stijgende besmettingscijfers, voor de invoering van de avondklok. Hij verwachtte een "dalende trend" die "slechts langzaam doorzet". Eerder deze week had hij het over "een plateau op hoog niveau".