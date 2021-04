Ugur Sahin, medeoprichter en directeur van BioNTech, heeft er "vertrouwen" in dat het coronavaccin dat zijn bedrijf laat produceren door Pfizer werkzaam is tegen de Indiase variant van het coronavirus. Dat zei hij vandaag tijdens een persconferentie.

Het vaccin is inmiddels op meer dan dertig coronavarianten getest, steeds met "voldoende immuunrespons", aldus Sahin. De Indiase variant bevat volgens de wetenschapper "mutaties die we al eerder bestudeerd hebben en waartegen ons vaccin werkt. Dat geeft ons het nodige vertrouwen."

De Indiase variant, die te boek staat als de B.1.617-variant, is in Nederland aangetroffen bij twee mensen met een reishistorie naar India. Ook in andere landen, waaronder Duitsland en België, is de variant al herhaaldelijk waargenomen. Volgens het RIVM gaat het in totaal om zeventien landen waarin de coronavirusvariant aan het licht is gekomen.

De coronavirusvariant geldt voor de wereldgezondheidsorganisatie WHO vooralsnog niet als "zorgwekkend". Viroloog Marion Koopmans zei eerder deze week dat over de variant nog niet veel bekend is. "Het is denkbaar dat hij besmettelijker is, of dat vaccins er minder goed tegen werken, maar dat is niet bewezen."