Evenementen in de buitenlucht zoals sportwedstrijden moeten onder strikte voorwaarden weer door kunnen gaan met 50 tot 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit. Dat adviseert Fieldlab Evenementen woensdagmiddag aan het kabinet.

De belangrijkste voorwaarde die Fieldlab stelt, is het vooraf afnemen van een coronasneltest. De anderhalvemeterregel hoeft dan niet in acht te worden genomen. Daarnaast adviseert Fieldlab het dragen van een mondkapje als bezoekers rondlopen. Als meer dan de helft van de bezoekerscapaciteit wordt benut, moet een mondkapje ook verplicht worden gesteld als het publiek zit.

Fieldlab komt tot deze conclusies na gedragsonderzoek bij drie voetbalwedstrijden in februari en maart. Het advies geldt niet alleen voor sportstadions, maar voor alle grote evenementen in de buitenlucht waarbij het publiek een vaste zit- of staanplaats heeft.

Het demissionaire kabinet heeft aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd advies te geven over de uitkomsten van het Fieldlab-onderzoek.

Afgelopen weekend werd er voor het eerst sinds het najaar weer publiek toegelaten in het betaald voetbal. Hierbij werd zo'n 15 procent van de capaciteit benut. Dit ging voorlopig om een eenmalige test, waarbij Fieldlab niet betrokken was. De hoop bestaat dat er ook komend weekend publiek welkom is. De KNVB stelde om die reden het Eredivisie-duel tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo alvast uit van vrijdag naar zaterdag.

Triagevragen bij de ingang hebben geen zin

Naar aanleiding van het onderzoek komt Fieldlab nog met enkele aanbevelingen om het aantal contactmomenten tussen toeschouwers te beperken.

De zogeheten triagevragen (vragen over eventuele gezondheidsklachten) op locatie zouden geen zin hebben. Daarmee worden besmettingen er niet uitgefilterd en het zorgt zelfs voor opstoppingen, waardoor er extra contactmomenten tussen bezoekers zijn. Ook temperatuurmetingen hebben geen effect.

Wel is het zinvol om zo'n vier uur voor de start van het evenement de bezoekers triagevragen voor te leggen, "om weloverwogen de keuze te maken om wel of niet op reis te gaan", meldt Fieldlab. Daarnaast zou het ook helpen om de bezoeker bij de aankoop van het kaartje op te roepen de CoronaMelder-app te downloaden, zodat bij een eventuele besmetting het bron- en contactonderzoek makkelijker wordt.

Bij toename van het aantal besmettingen in Nederland adviseert Fieldlab om de coronasneltest minimaal 24 uur voor aanvang van het evenement te laten plaatsvinden. Ook mensen die een vaccin hebben gehad, zouden getest moeten worden. Als er veel coronagevallen in Nederland zijn, zou publiek dat nog niet is gevaccineerd en tot een risicogroep behoort, de toegang moeten worden geweigerd.