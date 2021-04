De politie in Amsterdam heeft op Koningsdag vijftig aanhoudingen verricht, meldde de gemeente dinsdagavond. Dat is ongeveer de helft minder dan op een 'normale' dag, laat een politiewoordvoerder weten.

Dat heeft volgens de woordvoerder te maken met de drukte op straat. "Als er meer mensen op straat zijn, is er meer sociale controle en zul je minder snel een auto openbreken."

Gemiddeld worden per dag in de hoofdstad zo'n honderd mensen aangehouden. Van de vijftig aanhoudingen die dinsdag tussen middernacht en 22.00 uur werden verricht, hadden maar zo'n vijftien gevallen te maken met Koningsdag. Negen personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, aldus de woordvoerder. De overige aanhoudingen betroffen vergrijpen als inbraak of zakkenrollen.

De Mobiele Eenheid (ME) kwam dinsdagavond in actie bij het Leidseplein, de Bloemgracht en de Wolvenstraat, nadat de sfeer grimmig was geworden en de politie agressief bejegend werd. Eerder trad de ME op om een deel van het Vondelpark en de Westerstraat te ontruimen. Er waren te veel mensen bijeen, die zich niet aan de coronaregels hielden.

Voorzitter politievakbond: Discipline in grote steden ver te zoeken

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP kijkt terug op een onrustige Koningsdag. "Het blijkt dat vooral in de grote steden de discipline op tal van momenten ver te zoeken was", zei hij woensdag bij Goedemorgen Nederland.

"Op heel veel plekken is het leuk en relatief rustig verlopen, maar in tal van grote steden zijn er grote problemen geweest. Daar hebben toch veel collega's in de frontlinie gestaan", aldus Van de Kamp. "Die hebben het hard te verduren gehad. Er waren veel collega's bij die niet bij de Mobiele Eenheid zitten."

Op sociale media werd geklaagd over onnodig hard optreden van de politie. Een woordvoerder van de politie zegt daarover: "Wij hebben alleen passend geweld toegepast nadat er geweld tegen óns werd gebruikt. Mensen gooiden bijvoorbeeld met flessen."