Op Curaçao is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. De overheid maakte dinsdagavond (lokale tijd) bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2.268, een week daarvoor nog 4.167.

Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 29 op de ic. Twee weken daarvoor lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Eind maart nam het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis plots enorm toe. De premier van het eiland noemde situatie destijds "heel ernstig".

De toename had vooral te maken met de verspreiding van de Britse coronavirusvariant en leidde onder meer tot de komst van medisch personeel uit Nederland. Dat was hard nodig, want op het hoogtepunt lagen op 6 april 131 mensen in het ziekenhuis die waren besmet met corona, waarvan 41 op de intensive care. In het CMC-ziekenhuis op Curaçao zijn in totaal zo'n driehonderd bedden.

Ondanks dat het aantal besmettingen af is genomen, nam het aantal sterfgevallen flink toe. Op 27 maart waren er in totaal 30 mensen overleden, een maand later is dat aantal opgelopen naar 107.

Het aantal mensen dat gevaccineerd is op het eiland is de laatste weken fors gestegen. Tot nu toe hebben 70.000 mensen een prik gehad, waarvan bijna 20.000 ook al een tweede vaccin hebben gehad.

De Curaçaose overheid roept de mensen sinds enkele weken actief op om zich te laten vaccineren, om op die manier het coronavirus te bestrijden. Het streven is 106.000 mensen twee keer te vaccineren, dat is 85 procent van de volwassen bevolking.