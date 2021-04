Reizigers uit India, Brazilië en Zuid-Afrika zijn voorlopig niet welkom in België om de verspreiding van de verspreiding van verschillende coronavarianten tegen te gaan. Alleen een beperkt aantal noodzakelijke reizen onder strikte voorwaarden zal worden toegestaan, melden Belgische media dinsdag.

Passagiersvervoer met inbegrip van transitverkeer vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België wordt verboden, aldus de Vlaamse krant De Morgen. Volgens tv-zender VRT zal het ook niet meer mogelijk zijn voor zorgverleners, studenten of seizoenarbeiders uit de drie landen om naar België te komen.

Het inreisverbod geldt niet voor personen met de Belgische nationaliteit of mensen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Zij kunnen terug naar huis keren. De autoriteiten raden ten sterkste af ondanks die wetenschap naar India, Brazilië of Zuid-Afrika te gaan.

Verschillende EU-landen gingen België de afgelopen tijd voor met een vliegverboden naar risicolanden. Nederland voegde maandag India aan de lijst toe. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan, zo meldde het ministerie van Infrastructuur.