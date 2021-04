Ook in de afgelopen week zijn iets meer coronabesmettingen aan het licht gekomen dan in de week ervoor, meldt het RIVM dinsdag. Er werden in totaal 55.097 nieuwe positieve coronatests gemeld, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorige week (53.981). Het percentage positieve tests steeg van 10,1 naar 10,6.

De aantallen liggen naar verwachting nog wat hoger: door een storing in de nacht van 26 op 27 april zijn nog niet alle recente positieve testuitslagen gemeld.

Vooral in het zuiden van Nederland werden in de afgelopen week veel besmettingen gemeld, zo blijkt ook uit de cijfers. In de regio Brabant-Noord raakten 448 op de 100.000 inwoners besmet met het virus, in zowel Limburg-Noord als Limburg-Zuid lag dit aantal op bijna 390 op de 100.000.

Besmettingen per gemeente

Stabilisatie in ziekenhuizen, aantal bezettingen blijft groot

Verder is er een stabilisatie in de ziekenhuizen te zien, zo meldt het RIVM. In de afgelopen week zijn 1.661 ziekenhuisopnames gemeld, bijna evenveel als in de week ervoor, toen 1.672 mensen met het coronavirus werden opgenomen.

In de afgelopen week werden 374 nieuwe opnames op de intensive care (ic) gemeld; ook dat aantal is nagenoeg gelijk aan dat van de week ervoor (375).

Het reproductiegetal (R) van 12 april bleef met 1,05 boven de 1. Bij een R-waarde van boven de 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Vorige week meldde het RIVM een R van 1,06.