De burgers hebben zelf de verantwoordelijkheid om de coronamaatregelen na te blijven leven als woensdag de eerste versoepelingen worden doorgevoerd, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, maandag na afloop van het beraad. De politie treedt pas als laatste op in de volgorde van handhaving.

Woensdag mogen onder meer de winkels weer klanten ontvangen, zijn de terrassen van 12.00 tot 18.00 uur open en komt de avondklok te vervallen. De wijze waarop de coronamaatregelen worden gehandhaafd, heeft Bruls samen met demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met het kabinet besproken.

Als eerste zijn de burgers zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen. Na de burgers zijn onder meer de horecaondernemers en winkeliers verantwoordelijk voor de handhaving. Daarna kunnen brancheorganisaties hun leden aanspreken.

Vervolgens komen de landelijke inspecties. "We hebben met het kabinet afgesproken dat die meer worden ingezet dan het afgelopen jaar", zegt Bruls. "Zij kunnen een goede rol spelen, omdat zij gaan over hoe bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden." Als vijfde is de gemeente aan zet en kan een burgemeester bijvoorbeeld een straat afsluiten als het er te druk wordt. Als laatste komen pas de boa's en politie in actie.

"Je kunt geen regels naleven als je begint met repressies en boetes", licht Bruls toe. "Daar was iedereen het over eens, en we zullen de handhavingsvolgorde in overleg met de handhavers gaan uitvoeren."

81 Geen avondklok en terrassen open: dit zijn de versoepelingen

Verplaatsen terrasgangers na 18.00 uur 'non-probleem'

Bruls is blij dat de eerste stap van het openingsplan gezet gaat worden. "Het zijn betrekkelijk bescheiden versoepelingen, en dat is juist goed. Elke stap die je zet heeft namelijk een bepaald risico in zich. Dus stapje voor stapje is beter, dan versoepelen met reuzesprongen."

Overigens noemt de voorzitter de zorgen dat terrasgangers zich om 18.00 uur groepsgewijs gaan verplaatsen naar parken "een beetje een non-probleem". "Als de terrassen niet open waren, zouden mensen met mooi weer ook in de parken zitten", aldus Bruls. "Wat mensen na 18.00 uur gaan doen, gaan we zien. Waarschijnlijk gaat de grootste groep naar huis om wat te eten."

Het Veiligheidsberaad heeft het niet speciaal over maatregelen rond Koningsdag gehad. Dinsdag gelden alle strenge coronamaatregelen binnen en buiten nog, dus de feestdag is wat handhaving betreft niet anders dan een zonnige dag, zegt Bruls. "We zijn voorbereid, maar we gaan niet alles afsluiten. We hebben veel ervaring opgedaan de afgelopen maanden."