Over de coronavirusmutatie die in India rondwaart moeten niet te snel conclusies worden getrokken, vindt wereldgezondheidsorganisatie WHO. De in december ontdekte variant is vooralsnog niet opgenomen in de categorie zorgwekkend. Toch weren veel landen, waaronder Nederland, vluchten uit India.

Het aantal besmettingen in India is de afgelopen weken in sneltreinvaart gestegen, maar het is volgens een WHO-woordvoerder nog onduidelijk of de Indiase variant daarvoor verantwoordelijk is.

Het kan bijvoorbeeld ook liggen aan de talrijke festivals en andere evenementen waar Indiërs massaal op afkomen. Ook kan de besmettelijkere Britse coronavirusvariant een rol spelen. De WHO heeft die net als de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant wel als zorgelijk aangewezen.

De onzekerheid rondom de virusvariant is voor Nederland reden geweest vanaf maandag een vliegverbod in te stellen voor passagiersvluchten uit India. Het RIVM stelde dat het essentieel is dat reizigers vanuit het land zich aan de coronamaatregelen, waaronder quarantaine, houden. Omdat de naleving hiervan over het algemeen onvoldoende is, vond het RIVM een algeheel reis- of vliegverbod op zijn plaats. Het ministerie ging mee in dat oordeel.

Landen trekken geld uit voor coronahulp aan India

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus noemt de situatie in India "meer dan hartverscheurend". Hij kondigt extra hulp aan, zoals veldhospitalen. Ook gaan er 2.600 WHO-medewerkers meer naar India.

Eerder lieten meerdere landen, waaronder Nederland, al weten India te gaan helpen met de strijd tegen het virus. Nederland gaat het Indiase Rode Kruis met 1 miljoen euro steunen, maakte demissionair minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking zondag bekend.

Het 1,3 miljard inwoners tellende land rapporteerde maandag meer dan 350.000 besmettingen in een etmaal. In totaal heeft India meer dan zeventien miljoen besmettingen gemeld. Het officiële dodental door de corona-uitbraak loopt richting de 200.000, maar het daadwerkelijke aantal sterfgevallen ligt volgens kenners veel hoger.