Veel landen hebben hun reguliere vaccinatiecampagnes moeten uitstellen vanwege het coronavirus, blijkt uit een door gezondheidsorganisatie WHO uitgevoerd onderzoek. Door het stilleggen van het vaccineren tegen ziektes als mazelen, polio en gele koorts zouden miljoenen kinderen risico lopen om ziek te worden, waarschuwt de organisatie samen met UNICEF en vaccinatiealliantie Gavi.

Meer dan een derde van de 135 ondervraagde landen geeft aan dat routinematige vaccinatiediensten door de problematiek rondom het coronavirus zijn onderbroken. Daardoor zijn veel grootschalige vaccinatiecampagnes, bijvoorbeeld het op grote schaal inenten tegen mazelen, verstoord: in zo'n vijftig landen moesten deze prikken worden uitgesteld, blijkt uit de door WHO afgenomen enquête.

Met die vaccinatiecampagnes moeten uitbraken van deze besmettelijke ziektes worden voorkomen. Sinds het opschorten van het prikken hiertegen zien de hulporganisaties dat er al meerdere uitbraken zijn voorgekomen. Zo hebben de Democratische Republiek Congo, Pakistan en Jemen de laatste tijd te maken gehad met ernstige uitbraken van mazelen.

Juist de vaccinatiecampagnes tegen deze besmettelijke ziekte zijn getroffen door het coronavirus, zien de organisaties. In totaal zijn ongeveer 60 vaccinatiecampagnes gepauzeerd, waarvan 23 specifiek gericht waren op het prikken tegen mazelen. Daardoor worden naar schatting zo'n 140 miljoen mensen, van wie vooral kinderen, getroffen.

In Nederland gaat het vaccineren volgens het rijksvaccinatieprogramma in coronatijd gewoon door. Van de landen die wel kampen met uitgestelde vaccinatiecampagnes, ligt het merendeel in Afrika. Dat onderstreept volgens de organisaties dat er nog altijd ongelijkheid bestaat in de landen die toegang hebben tot vaccinaties.