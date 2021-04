Met het vliegverbod voor passagiers uit India kan de coronavirusvariant die in dat land rondwaart niet meer buiten de deur worden gehouden. De mutatie is namelijk al twee keer opgedoken in de zogeheten kiemsurveillance, zegt viroloog Marion Koopmans tegen het ANP.

Koopmans vindt een vliegverbod, dat maandagavond ingaat, "begrijpelijk als in een land heel veel besmettingen zijn en je de kans op import wilt verkleinen". Het middel is volgens haar echter "niet zo heel zinvol" als het doel is om de mutant echt buiten te houden. "Als je het oppikt in de surveillance, dan weet je dat het al breder circuleert. Het is denk ik al een beetje laat."

De virusmutatie, B.1617, is in Nederland bij twee mensen met een reishistorie naar India aangetroffen . Ook in andere landen, waaronder Duitsland en België, is de variant al herhaaldelijk waargenomen. Volgens het RIVM gaat het in totaal om zeventien landen waarin de coronavirusvariant naar voren is gekomen.

Echt nieuw is de variant niet: hij dook in oktober vorig jaar al voor het eerst op. In India, waar relatief gezien niet veel nadere analyses worden gedaan, is deze virusversie in totaal bijna achthonderd keer waargenomen. In de afgelopen weken was B.1617 goed voor een meerderheid van de geanalyseerde monsters.

Denkbaar, maar niet bewezen dat variant besmettelijker is

De coronavirusvariant geldt voor de wereldgezondheidsorganisatie WHO vooralsnog niet als "zorgwekkend". Koopmans zegt dat over de variant nog niet veel bekend is. "Het is denkbaar dat hij besmettelijker is, of dat vaccins er minder goed tegen werken, maar dat is niet bewezen."

Daarnaast staat niet vast dat de huidige piek in India hierdoor wordt veroorzaakt, aldus de viroloog en hoogleraar van het Erasmus MC. Koopmans benadrukt dat virusvarianten zullen blijven komen "zolang het virus ongeremd kan circuleren".

Ook het RIVM ziet nog veel onduidelijkheid over de Indiase variant. "Het vliegverbod is een voorzorgsmaatregel. Er is veel wat we nog niet weten", zegt een woordvoerder. Een van de redenen voor het verbod is dat reizigers de quarantainevoorschriften vaak niet goed naleven.