Gevaccineerde Amerikanen mogen deze zomer weer naar de Europese Unie reizen, want in de Verenigde Staten worden vaccins gebruikt die ook hier zijn goedgekeurd. "Alle 27 EU-lidstaten zullen iedereen die is gevaccineerd met vaccins die zijn goedgekeurd door het EMA onvoorwaardelijk toelaten", zei Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zondag. Maar hoe zit het met vaccins in het buitenland die niet door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd?

Wordt het afgeraden om in het buitenland een vaccin dat niet is goedgekeurd door het EMA te nemen?

Niet per se. Over vaccins die niet goedgekeurd zijn door het EMA kan de Nederlandse overheid nog geen advies uitbrengen, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten aan NU.nl. Kom je in het buitenland in aanmerking voor vaccinatie, dan is het handig je te wenden tot het advies van de lokale autoriteiten.

Wat zijn de eventuele praktische gevolgen?

Daarbij moet je denken aan een eventueel vaccinatiepaspoort of coronamaatregelen voor mensen die uit het buitenland naar Nederland komen. Het Digital Green Certificate (het vaccinatiepaspoort) is op dit moment nog in ontwikkeling, waardoor nog niet is besloten of vaccins die niet door het EMA zijn goedgekeurd wel een positieve vaccinatiestatus kunnen opleveren.

Voordat een vaccinatiepaspoort officieel beleid wordt in Nederland, moet er eerst duidelijkheid zijn over het effect van vaccineren op de overdracht van het virus. Ook moet een aanzienlijk deel van de bevolking zijn gevaccineerd. Dat geldt ook voor vrijheden met betrekking tot reizen en toegang tot evenementen.

Wat weten we al wel?

Hoewel er nog geen officiële besluiten zijn genomen, streeft Nederland wel naar wereldwijde interoperabiliteit (ofwel: wederzijdse aanvaarding van vaccins tussen landen), laat de ministeriële woordvoerder weten.

Als interoperabiliteit niet mogelijk blijkt, dan wil Nederland op zijn minst aansluiting bij de inspanningen van bijvoorbeeld de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de International Air Transport Association (IATA) en de WHO als het gaat om test-, vaccinatie- en/of herstelbewijzen.

"Aansluiting bij mondiale initiatieven kan in de toekomst reizen, wanneer dat weer mogelijk is, vergemakkelijken", zegt de woordvoerder. "Ook is de Nederlandse inzet dat bewijzen die elders ontwikkeld worden niet leiden tot een indirecte vaccinatieplicht voor het bezoek aan non-EU-landen. Overigens heeft Nederland noch de EU mogelijkheden om die inzet bij non-EU-landen af te dwingen."