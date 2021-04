Amerikaanse toeristen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 mogen aankomende zomer naar de Europese Unie (EU) reizen. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zondag gezegd in een interview met The New York Times.

Niet-essentiële reizen van de Verenigde Staten naar de EU werden meer dan een jaar geleden in de ban gedaan om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

Het snelle tempo waarmee in de VS wordt gevaccineerd en de vergevorderde gesprekken tussen de Amerikaanse en Europese autoriteiten over vaccinatiebewijzen, zorgen er volgens Von der Leyen nu voor dat een aanpassing in het beleid mogelijk is. Volgens de commissievoorzitter liggen de VS op schema om halverwege juni 70 procent van de bevolking te hebben ingeënt.

"De Amerikanen, zover ik kan zien, gebruiken vaccins die door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd. Dit maakt vrij bewegen en reizen naar de EU mogelijk", zegt Von der Leyen. "Want een ding is zeker: alle 27 EU-leden zullen iedereen die is gevaccineerd met vaccins die zijn goedgekeurd door het EMA onvoorwaardelijk toelaten."

Het EMA heeft alle drie de vaccins die in de VS worden gebruikt, goedgekeurd. Het gaat om de vaccins van Moderna, Pfizer/BioNTech en Janssen.

Von der Leyen geeft in het interview geen exact tijdstip aan waarop toeristen vanuit de VS weer welkom zijn in de EU. Ook gaf ze geen verdere details over hoe de reizen eruit zullen zien.