Nederland stelt een vliegverbod in voor passagiersvluchten uit India. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur zondag bekendgemaakt. Het vliegverbod gaat maandag om 18.00 uur in en geldt tot tenminste 1 mei. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan.

Het RIVM had in een spoedadvies aan het kabinet geadviseerd het verbod in te voeren. "Er is onzekerheid over de Indiase mutaties en het kabinet wil voorkomen dat Nederland voor passagiers uit India een voorkeursoptie wordt", laat het ministerie weten.

Het is daarom essentieel dat reizigers uit India zich houden aan de coronamaatregelen, waaronder quarantaine. "De naleving van de quarantaine door reizigers in het algemeen is onvoldoende en het wetsvoorstel met verplichte quarantaine is nog niet in werking getreden. In dat geval is naar het oordeel van het RIVM een algeheel reis-of vliegverbod op zijn plaats", aldus het ministerie.

Wekelijks landden nog zo'n zeven vluchten vanuit India op Nederlandse vliegvelden. Volgens het ministerie zijn de meeste inzittenden transferpassagiers. Nederlanders die niet kunnen terugkeren uit India, krijgen het advies een veilig onderkomen te zoeken.

India kampt momenteel met een zware golf van een nieuwe variant van het coronavirus, die het zorgsysteem in het land ernstig onder druk zet. Zo is er onder meer een ernstig tekort aan zuurstof voor patiënten die moeten worden beademd. Voor de vierde dag op rij had India zondag het grootste aantal besmettingen ter wereld. Er werden bijna 350.000 nieuwe besmettingen en 2.767 nieuwe coronadoden gemeld.

Nederland trekt extra geld uit voor coronahulp

Nederland trekt daarnaast extra geld uit om het Rode Kruis in India te helpen met het verlenen van coronahulp. Via het Nederlandse en Internationale Rode Kruis wordt 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor coronahulp wereldwijd, waarvan 1 miljoen euro naar India gaat, maakte demissionair minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking zondag bekend.

Kaag noemt de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in India "hartverscheurend om te zien. We leven mee met de regering en bevolking van het land en willen op deze manier alvast helpen om de nood iets te verlichten."

Verschillende landen zegden de afgelopen dagen al hulp toe aan India. De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben allemaal laten weten India te willen helpen. Vanuit de Verenigde Staten worden hulpmiddelen, waaronder grondstoffen voor coronavaccins, gestuurd. Andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, steunen het land met medische hulpmiddelen en zuurstofvoorraden.