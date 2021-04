De druk op de intensive care (ic) in Nederlandse ziekenhuizen blijft onverminderd hoog. Het aantal coronapatiënten op ic-afdelingen steeg zondag met 25 naar 841 mensen. Om aan te geven hoe precair de situatie is, schreef een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen zelfs een brandbrief aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Op de verpleegafdelingen liggen zondag 1.691 coronapatiënten. In totaal liggen dus 2.532 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen. Zaterdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen juist flink af. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding gaf die daling "enige verlichting van de druk".

Volgens de Brabantse artsen lijkt de Nederlandse bevolking echter niet te beseffen "hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt". In de vrijdag verstuurde brief schrijven zij verder dat de werklast "al maanden enorm is" en dat ziekenhuispersoneel laat weten "dit niet langer vol te houden".

Daarnaast laat de ic-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda zondag aan Omroep Brabant weten bijna uit zijn voegen te barsten. Volgens een woordvoerder zijn er nog maar twee tot drie bedden vrij voor andere spoedgevallen. De overige bedden zijn bezet door coronapatiënten.

Het kabinet voert op 28 april de eerste versoepelingen door, ondanks het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om deze stap pas te zetten als een daling van het aantal ziekenhuisopnames zichtbaar is. Demissionair premier Mark Rutte gaf toe dat het een spannende stap is, maar dat het kabinet nu ook de bredere maatschappelijke weging heeft gemaakt.