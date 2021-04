Overvolle ziekenhuizen, een tekort aan zuurstof voor coronapatiënten en recordaantallen besmettingen en doden: India is de grip op het coronavirus kwijt. Hoe heeft het zover kunnen komen en is er ergens een sprankje hoop? NU.nl sprak twee betrokkenen.

Schokkende video's van de volle ziekenhuizen gingen de afgelopen dagen de wereld over. Udaya Regmi van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC) in Zuid-Azië, heeft dit soort situaties met eigen ogen gezien.

"In New Delhi (de stad waar hij werkt, red.) zijn de ziekenhuizen vol en is er een tekort aan zuurstof voor coronapatiënten", vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Een groot vijfsterrenhotel wordt gebruikt om de mensen op te vangen, maar ook daar is onvoldoende plek. Zieken liggen verdeeld op de grond van de receptie en de lobby."

De zware tweede golf in India leidt al dagen op rij tot wereldwijde dagrecords. Zondag werden bijna 350.000 nieuwe infecties gemeld. Daarnaast werden er die dag 2.767 coronadoden geregistreerd. Dat is het grootste aantal in India sinds het begin van de pandemie.

“Het is duidelijk dat veel mensen in India de maatregelen - zoals het dragen van een mondkapje - zat zijn” Udaya Regmi, IFRC

Veel Indiërs zijn mondkapjes zat

Regmi wijt de huidige situatie voor een deel aan het gedrag van een deel van de bevolking. "Het is duidelijk dat veel mensen in India de maatregelen - zoals het dragen van een mondkapje - zat zijn", stelt hij. "We zien in heel Zuid-Azië dat mensen zich minder aan de basismaatregelen houden, die juist levensreddend kunnen zijn."

Ook de opkomst van de nieuwe mutatie die in India is opgedoken speelt volgens hem een grote rol. "Deze variant is zover we nu weten 65 procent besmettelijker dan de klassieke variant. Daarbij zien we ook dat jongere mensen, onder wie kinderen, sneller besmet raken", aldus Regmi.

Volgens hem is zowel de bevolking als de regering door de besmettelijkheid van de variant overvallen. Critici stellen dat de autoriteiten zich onvoldoende hebben voorbereid op de tweede golf.

Wetenschappers waarschuwden voor tweede golf

"Ook hier is de coronamoeheid toegeslagen", zo vertelt Marion Heinicke, die vijftien jaar geleden vanuit Nederland naar Bengaluru verhuisde, de op twee na grootste stad van het land. Daar zijn op het moment de meeste coronagevallen en gelden strenge maatregelen: de meeste winkels zijn dicht en er geldt een weekendlockdown.

"Wetenschappers waarschuwden al langer dat er een tweede, ernstige golf te verwachten was", vertelt Heinicke. Desondanks werden er begin deze maand in een aantal deelstaten verkiezingen gehouden. "Duizenden mensen kwamen op toespraken af. Bij die bijeenkomsten werd geen afstand gehouden en werden geen mondkapjes gedragen, ook niet door politici."

Daarnaast werden in de afgelopen maanden grote religieuze feesten georganiseerd. "Die werden, ondanks de maatregelen, vaak niet in kleine kring gevierd, maar zoals gebruikelijk met vrienden, familie, collega's en buren."

Heinicke denkt dat er slagen te maken zijn in de communicatie naar de bevolking. "Het is hier bijvoorbeeld volop zomer. Bij jullie gaat iedereen naar buiten en van de zon genieten, maar hier wordt het zo warm dat mensen naar binnen gaan en de airco en ventilator aanzetten met de deuren dicht. Dat terwijl het juist goed is om te ventileren - maar dat soort belangrijke informatie weten veel mensen niet."

De coronacijfers in India (1,3 miljard inwoners, tachtig keer zo veel als Nederland) In India zijn ongeveer zeventien miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Meer dan 190.000 mensen overleden aan COVID-19, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

Experts verwachten dat het aantal besmettingen en doden in werkelijkheid een stuk hoger ligt.

Rode Kruis hoopt dat situatie binnenkort verbetert

Het Rode Kruis zet de komende tijd - naast het werk aan de frontlinie - extra veel in op voorlichting, zo laat Regmi weten. Goede voorlichting en recente stappen van de overheid geven hem de hoop dat de piek van de tweede golf niet lang meer duurt. Onder meer Nederland heeft toegezegd extra geld hiervoor vrij te maken.

"De overheid is begonnen met opschaling in ziekenhuizen en met de distributie van zuurstoftanks, die beschikbaar zijn door hulp van onder meer Duitsland en Singapore. Ik geloof dat in de komende dagen het zuurstoftekort wordt opgelost."

Daarnaast lijkt de vaccinatiecampagne na enige terughoudendheid van de bevolking op gang te komen. "Door de ernst van de tweede golf staan mensen nu uren in de rij voor een vaccin." Tot nu toe hebben bijna 117 miljoen Indiërs een eerste prik gehad, wat neerkomt op 8,6 procent van de inwoners.

De missie van het Rode Kruis is nog lang niet voorbij, benadrukt hij. "Niemand is veilig tot het grootste deel van de wereld is gevaccineerd."