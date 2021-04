De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest aan de Oude Vest in Breda beëindigd. Alle aanwezigen kregen een coronaboete. Volgens de politie waren zo'n honderd mensen op het feest afgekomen. Zaterdag overdag moest de politie ook al in actie komen.

Het nachtelijke feest werd gehouden in de kelder van een oud gebouw van KPN. De agenten kwamen af op het feest na meldingen over geluidsoverlast.

Zaterdagmiddag en -avond had de politie ook al zo’n tweehonderd bekeuringen uitgedeeld aan groepen feestgangers die zich in en om het centrum van Breda ophielden. In de vroege avond was met behulp van de ME ook het Valkenbergpark gesloten en leeg geveegd nadat er in de drukte wat opstootjes ontstonden.

Hoewel de politie toen werd uitgedaagd en het soms even grimmig werd, kwam het daarbij niet tot gewelddadige confrontaties.

Zaterdag zou 538-feest zijn in Breda

Zaterdagmiddag zou in Breda het Radio 538 Oranjefeest plaatsvinden, een Fieldlab-testevenement met tienduizend bezoekers. Dat werd een kleine week geleden echter geannuleerd.

Nadat 370.000 mensen een petitie hadden ondertekend omdat ze vonden dat er in Nederland te veel coronabesmettingen en -ziekenhuisopnames waren voor een dergelijk groot feest, besloot de Bredase burgemeester Paul Depla het feest geen vergunning te verlenen. Hij was bang voor onrust in de stad door demonstraties nabij het evenement.