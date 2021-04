Vanwege een illegaal feest heeft de politie in Zeist in de nacht van zaterdag op zondag meer dan honderd bekeuringen uitgedeeld. De feestvierders waren afgekomen op een feest in een koelcel van een oud bedrijfspand.

De politie had diverse meldingen gekregen dat er groepjes mensen waren gezien in de omgeving en ontdekte rond 3.00 uur het feest in het pand.

Aangezien er maar één uitgang was, konden de meer dan honderd feestvierders allemaal worden bekeurd wegens het overtreden van de coronamaatregelen, aldus de politie. Agenten hebben niemand aangehouden. Wel is de aanwezige apparatuur in beslag genomen.