De Verenigde Staten maken zich grote zorgen over de massale toename van het aantal gevallen van het coronavirus in India en zijn van plan snel extra steun te verlenen aan de Indiase regering en de gezondheidswerkers. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis.

In India zijn in totaal 16,6 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus. Bijna 190.000 mensen stierven aan de ziekte COVID-19, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

"We voeren actieve gesprekken op hoog niveau en zijn van plan om snel extra steun in te zetten voor de Indiase regering en de Indiase gezondheidswerkers bij hun strijd tegen deze laatste ernstige uitbraak. We zullen zeer binnenkort meer bekendmaken", vertelde de woordvoerder aan persbureau Reuters.

Vrijdag werden wereldwijd 13.991 nieuwe sterfgevallen wegens Coivid-19 geteld. De landen die de meeste nieuwe sterfgevallen kennen zijn volgens de laatste rapporten Brazilië (2914), India (2624) en de Verenigde Staten (962). De VS zijn het meest getroffen land, zowel qua doden als besmettingen, met 571.941 overlijdens en iets meer dan 32 miljoen besmettingsgevallen.