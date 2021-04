In Brazilië is sinds het begin van deze maand een recordaantal sterfgevallen door COVID-19 gemeten. Tot zaterdag werden 67.977 coronadoden geregistreerd. Daarmee wordt het record van maart overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Het totaal ligt nu op 389.492 doden, sinds het begin van de pandemie. Daarmee is Brazilië het tweede zwaarst getroffen land ter wereld, na de VS.

In het land met 212 miljoen inwoners zijn in de afgelopen 24 uur 3076 doden gevallen, waarmee het totale aantal sinds 1 april op 67.977 staat. In heel maart werden 66.573 sterfgevallen geregistreerd. De afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 2545 sterfgevallen per dag geregistreerd op meer dan 60.000 infecties. Zaterdag werden 71.137 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Ondanks het nieuwe maandelijkse record, stabiliseert het aantal doden. "In de laatste twee weken is er een stabilisatie van het aantal besmettingen en sterfgevallen door COVID-19", aldus het Braziliaanse gezondheidsinstituut.

Het aantal gevallen en sterfgevallen begon vanaf januari exponentieel toe te nemen, vooral door de verspreiding van de besmettelijkere Amazonevariant van het virus. Het land heeft tot dusver 5,8 procent van zijn bevolking, of 12,4 miljoen mensen, gevaccineerd.

Kritiek op president Jair Bolsonaro

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro, die geregeld wordt bekritiseerd vanwege zijn chaotische beleid ten opzichte van de pandemie, is van alle kanten onder vuur komen te liggen voor zijn aanpak van de gezondheidscrisis en een parlementaire onderzoekscommissie zal volgende week beginnen met een onderzoek naar eventuele nalatigheden van de regering.

Bolsonaro bagatelliseert het gevaar van het virus en de grote hoeveelheid doden laten hem koud. "In welk land gaan geen mensen dood? Helaas gebeurt dat overal", zei de president eerder.