Bij een brand in een ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens 27 mensen overleden, meldt persbureau Reuters op basis van medisch personeel van drie nabijgelegen ziekenhuizen. Nog eens 44 raakten gewond. In het ziekenhuis lagen ongeveer 120 COVID-19-patiënten.

De brand in het Ibn Khatib ziekenhuis ontstond nadat door een ongeval een zuurstoftank was ontploft. Ambulances spoedden zich naar het ziekenhuis om de gewonden van de brand naar andere ziekenhuizen te brengen, zei een fotograaf van Reuters.

Patiënten die niet gewond waren geraakt bij de brand zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. In het Ibn Khatib ziekenhuis werden de meest zieke coronapatiënten behandeld.

In eerste instantie werden vijftien doden gemeld, maar dat aantal steeg al snel.