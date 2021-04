In België is besloten om het AstraZeneca-vaccin voortaan ook aan mensen van 41 jaar en ouder toe te dienen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid, verenigd in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC), zaterdag bekendgemaakt. De leeftijdsgrens voor het vaccin lag op 56 jaar.

"Als de epidemie een beetje minder ernstig wordt - en dat hopen we - dan kan je een leeftijdsgrens instellen, en dan zeggen wij vanaf 41 jaar", aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zaterdag in de uitzending van VTM Nieuws. In België wordt vanaf volgende maand begonnen met het zetten van de tweede prik met AstraZeneca, liet het IMC weten.

In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg niet meer aan mensen in de leeftijd tot zestig jaar gegeven vanwege uiterst zeldzame bijwerkingen. Mensen tussen de 60 en 65 jaar oud krijgen het vaccin nog wel. In die leeftijdsgroep worden minder mensen getroffen door de bloedproblemen die zich soms voordoen én lopen mensen veel meer risico op ernstige ziekte of overlijden door COVID-19.

Voor het Janssen-vaccin van farmaceut Johnson & Johnson wordt in België geen leeftijdsgrens ingesteld, aldus het IMC. Uit het overleg van de ministers - België telt in totaal acht gezondheidsministers - rolde daarnaast het besluit om zwangere vrouwen met voorrang te vaccineren, meldt dagblad Het Laatste Nieuws zaterdag.

België rekent voor volgende week op een recordaantal van ruim 898.000 vaccins om weg te prikken, schrijft de krant.